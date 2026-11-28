Sono 398 i genitori separati o divorziati ammessi al contributo per il pagamento dell’affitto in Toscana, per uno stanziamento complessivo di 1.160.778,98 euro. I primi bonifici saranno effettuati nei prossimi giorni, come annunciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit).

La città metropolitana di Firenze registra il maggior numero di beneficiari (105), seguita dalle province di Pisa (49), Livorno (42), Arezzo (41), Siena (36) e Lucca (34). Sono invece 28 gli ammessi sia a Pistoia sia a Prato, 25 a Grosseto e 10 a Massa-Carrara.

Il Ministero ha trasmesso questa settimana alla Ragioneria dello Stato tutti i 21 decreti di pagamento relativi ai 7.402 beneficiari individuati a livello nazionale. Il contributo può coprire il 50% del canone di locazione, fino a un massimo di 500 euro mensili e 6mila euro annui.

Il ministro Matteo Salvini ha espresso "grande soddisfazione per i tempi di erogazione, che consentiranno a tutti i beneficiari di ricevere il contributo entro dicembre".

Per il 2027 la dotazione del Fondo sarà incrementata di 30 milioni di euro, raggiungendo complessivamente i 50 milioni, con l’obiettivo di ampliare il sostegno economico ai genitori che devono affrontare le spese di una nuova abitazione dopo la separazione.

A livello nazionale, l’88% dei beneficiari ha la cittadinanza italiana e quasi la metà ha almeno due figli. I padri rappresentano il 56,9% degli ammessi, mentre le madri il 43,1%. Oltre la metà delle domande è stata presentata da genitori di età compresa tra i 45 e i 54 anni.

Soddisfazione per il provvedimento è stata espressa anche dalla deputata della Lega Tiziana Nisini, che ha sottolineato l’importanza delle risorse destinate al territorio fiorentino.

"Con la Lega al Governo, le promesse diventano fatti – ha dichiarato Nisini –. Grazie a una misura fortemente voluta dal ministro Matteo Salvini, lo Stato smette di voltare le spalle ai genitori separati o divorziati che, dopo la fine di un matrimonio, si ritrovano a fare i conti con un affitto da pagare e un bilancio familiare da ricostruire".

"Ringrazio il ministro Salvini per aver trasformato una battaglia di buonsenso in una risposta reale – ha concluso la parlamentare –. Continueremo a lavorare perché nessun genitore, dopo una separazione, resti solo davanti alle difficoltà".

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