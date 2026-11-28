"Tra Tibet e Pomaia, cinquant'anni di incontri. Storie di buddhismo, cultura e solidarietà" è il titolo della mostra, che testimonia la lunga attività del centro buddhista di Pomaia, ospitata in Consiglio regionale.

L'inaugurazione è fissata per martedì 1° dicembre prossimo, ore 13, nella Sala Gonfalone, palazzo del Pegaso, via Cavour 4, Firenze. A portare i saluti Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale e Diego Petrucci, vicepresidente del Consiglio regionale. Intervengono Lucia Landi, presidente Istituto Lama Tzong Khapa e Valerio Tallarico, direttore Istituto Lama Tzong Khapa.

Fonte: Ufficio Stampa - Consiglio Regionale

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