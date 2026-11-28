"Siamo una Forza politica radicata sul territorio da anni e cerchiamo di essere sempre attenti alle sue dinamiche nell'interesse della cittadinanza tutta. Sulla base di ciò, ci siamo sempre espressi negativamente sulla realizzazione del parcheggio di via Sbrilli, per motivi di impatto urbanistico ovvero motivi ambientali e paesaggistici". Così si esprime Marco Cordone (Segretario della Sezione Comunale di Fucecchio - Cerreto Guidi di Lega Italia Federale e Vicesegretario Provinciale di Firenze), sull'annosa questione del parcheggio interrato di via Sbrilli da 5,4 milioni di euro e 90 posti auto.

Cordone continua il suo intervento affermando: "In quegli anni tra il 2023 e l'inizio del 2024, come anche riportarono le cronache di Gonews e de La Nazione, effettuai con i miei collaboratori, due sopralluoghi sul posto, sopralluoghi poi sfociati col nostro voto contrario nel Consiglio comunale di Fucecchio del 25 gennaio 2024, voto contrario motivato perché secondo noi, la realizzazione di quel parcheggio non aveva e non ha senso, soprattutto per questioni di impatto ambientale, paesaggistiche e logistiche dato che nelle immediate vicinanze, ci sono già parcheggi sia in piazza Giovanni Paolo II che in piazza Arturo Toscanini che potevano e potrebbero essere valide soluzioni alternative. Oggi l'attuale Amministrazione comunale annuncia l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica da 5,4 milioni di euro, progetto passato al vaglio della Sovrintendenza e della Regione Toscana che finanzia l'opera in gran parte, l'opera in questione. Pertanto chiediamo alla Giunta di piazza Amendola di ripensarci e di confrontarsi con la Regione Toscana per un utilizzo migliore di questi importanti finanziamenti ".

Fonte: Lega Sezione Fucecchio - Cerreto Guidi

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