Destinati a minori dell'area Empolese Valdarno Valdelsa provenienti da nuclei familiari in condizione di fragilità socio-economica e con disabilità
"Ringraziamo la Fondazione CR Firenze per il prezioso contributo che ha permesso di offrire un'estate di crescita, inclusione e socialità a 24 bambini e ragazzi del nostro territorio".
Si apre con questo ringraziamento il bilancio finale di "L'estate nel Villaggio - Competenze in Comunità", il progetto presentato dalla Coop CORA Impresa Sociale in partenariato con la Venerabile Confraternita di Misericordia di Montelupo Fiorentino – titolare del Centro Diurno "Il Villaggio di Tòppile" – sostenuto dalla Fondazione CR Firenze nell'ambito del bando E-state Insieme 8.
L'iniziativa, realizzata nel mese di luglio 2026, ha consentito di erogare 40 voucher gratuiti (comprensivi di attività educative, mensa e trasporti) a minori dell'area Empolese Valdarno Valdelsa provenienti da nuclei familiari in condizione di fragilità socio-economica e con disabilità.
Il programma ha alternato settimane di centro diurno a Montelupo Fiorentino – tra sport e attività inclusive, laboratori creativi, uscite sul territorio e un modulo pomeridiano di orientamento – a una settimana di soggiorno residenziale al mare a Piombino, pensata per rafforzare l'autonomia quotidiana e la convivenza in gruppo.
"Grazie al sostegno della Fondazione CR Firenze e al lavoro sinergico con la Misericordia di Montelupo, abbiamo abbattuto ogni barriera economica e logistica, trasformando la pausa estiva in una reale opportunità educativa", sottolinea la Coop CORA Impresa Sociale.
Un risultato reso possibile grazie alla rete territoriale di partner del progetto che ringraziamo. In una fase storica complessa e disorientante per le nuove generazioni, proporre attività educative e lavorare con i giovani per costruire un futuro migliore rende il territorio più forte e consapevole che questa è la strada da percorrere.
Fonte: Ufficio Stampa
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