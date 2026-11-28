"Ringraziamo la Fondazione CR Firenze per il prezioso contributo che ha permesso di offrire un'estate di crescita, inclusione e socialità a 24 bambini e ragazzi del nostro territorio".

Si apre con questo ringraziamento il bilancio finale di "L'estate nel Villaggio - Competenze in Comunità", il progetto presentato dalla Coop CORA Impresa Sociale in partenariato con la Venerabile Confraternita di Misericordia di Montelupo Fiorentino – titolare del Centro Diurno "Il Villaggio di Tòppile" – sostenuto dalla Fondazione CR Firenze nell'ambito del bando E-state Insieme 8.

​L'iniziativa, realizzata nel mese di luglio 2026, ha consentito di erogare 40 voucher gratuiti (comprensivi di attività educative, mensa e trasporti) a minori dell'area Empolese Valdarno Valdelsa provenienti da nuclei familiari in condizione di fragilità socio-economica e con disabilità.

​Il programma ha alternato settimane di centro diurno a Montelupo Fiorentino – tra sport e attività inclusive, laboratori creativi, uscite sul territorio e un modulo pomeridiano di orientamento – a una settimana di soggiorno residenziale al mare a Piombino, pensata per rafforzare l'autonomia quotidiana e la convivenza in gruppo.

​"Grazie al sostegno della Fondazione CR Firenze e al lavoro sinergico con la Misericordia di Montelupo, abbiamo abbattuto ogni barriera economica e logistica, trasformando la pausa estiva in una reale opportunità educativa", sottolinea la Coop CORA Impresa Sociale.

​Un risultato reso possibile grazie alla rete territoriale di partner del progetto che ringraziamo. In una fase storica complessa e disorientante per le nuove generazioni, proporre attività educative e lavorare con i giovani per costruire un futuro migliore rende il territorio più forte e consapevole che questa è la strada da percorrere.

Fonte: Ufficio Stampa

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