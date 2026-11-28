Dall’esposizione temporanea “La regina della paglia” alla nascita di una sezione museale fissa. È stata aperta ufficialmente questa mattina al Museo Civico della Paglia di Signa la nuova sala consacrata alle borse in paglia, comparto produttivo che, al pari dei cappelli, ha costituito un pilastro della storia economica e artigianale locale.

Il progetto nasce dalla sinergia tra l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale e Dottorato di Interesse Nazionale in Design per il Made in Italy) e l’Associazione Museo della Paglia e dell’Intreccio Domenico Michelacci. Il percorso rielabora i pannelli della precedente mostra in un nuovo allestimento, realizzato anche grazie agli arredi donati e coordinato dal direttore del Museo, Francesco Monciatti.

“Il nostro polo museale compie un ulteriore passo avanti, dando una casa stabile a una lavorazione che ha inciso profondamente sul tessuto economico e sociale di Signa – ha dichiarato il sindaco Giampiero Fossi – avevamo assunto questo impegno al vernissage della mostra temporanea e oggi siamo orgogliosi di averlo mantenuto. L’arte dell’intreccio non si limita al cappello, ma abbraccia un ventaglio di creazioni e saperi che hanno reso celebre la nostra terra nel mondo, dimostrando il valore della sinergia con le università e la ricerca”.

Il cuore della sala è costituito dai manufatti donati dalla storica ditta fiorentina Emilio Paoli (attiva dal 1895 al 2006), tesoro rimasto a lungo nei depositi e riscoperto dalla dottoranda Angela Maria Ferraro sotto il coordinamento della professoressa Ornella Cirillo.

“Da oggi il Museo illustra in modo più esaustivo anche il comparto delle borse, segmento vitale del nostro distretto – ha rimarcato Angelita Benelli, presidente dell’Associazione Museo della Paglia e dell’Intreccio “Domenico Michelacci” – tutto è nato dalla tesi di dottorato di una giovane ricercatrice rimasta affascinata dai nostri fondi archivistici. Sono creazioni che testimoniano l’ingegno dei nostri artigiani, come i modelli ricavati da cappelli capovolti o le calzature in paglia: un’eredità tecnica che va divulgata e preservata”.

Soddisfazione anche dalla dottoranda Angela Maria Ferraro: “Esplorando gli archivi ho portato alla luce una raccolta eccezionale, frutto del lascito della ditta Emilio Paoli. Lo spazio permanente restituisce pari dignità a questi articoli, troppo spesso rimasti all’ombra della celebre industria del cappello. Vedere concretizzarsi questo traguardo accademico mi riempie di orgoglio”.

Fonte: Ufficio Stampa

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