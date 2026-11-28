L'uomo sfondava le vetrine dei negozi per rubare il denaro. In un paio di occasioni avrebbe effettuato anche più colpi nella stessa giornata
Un 28enne è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, perché ritenuto responsabile di nove furti commessi tra settembre e ottobre nel Valdarno aretino ai danni di bar e negozi.
Secondo l'accusa, l'uomo entrava in azione nelle ore serali e notturne, sfondando le vetrine degli esercizi commerciali per rubare il denaro dai registratori di cassa. In un paio di occasioni avrebbe messo a segno anche più colpi nella stessa giornata.
In un altro episodio, come ricostruito dall'Arma in una nota "non riuscendo a forzare la porta di un bar, ha spaccato un distributore automatico di palline per bambini posizionato all'esterno del locale per impossessarsi delle monete contenute al suo interno".
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