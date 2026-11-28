Autobus nuovi. Elettrici, a idrogeno, ibridi o a metano, in sostituzione dei mezzi più vecchi e inquinanti, per migliorare la qualità dell'aria e il servizio di trasporto pubblico nell'area metropolitana di Firenze. La Giunta regionale ha approvato il nuovo ‘Programma di rinnovo e potenziamento della flotta veicoli destinati al TPL’, finanziato dal MASE.

Alla Toscana sono stati assegnati 8.673.756 euro, nell'ambito di un programma per il miglioramento della qualità dell'aria rivolto alle aree metropolitane delle regioni interessate dalle procedure d'infrazione europee sul superamento dei limiti di PM10 e biossido di azoto.

“La Toscana continua a investire per un trasporto pubblico locale più moderno, pulito e vicino ai bisogni dei cittadini – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani - Rinnovare il parco mezzi con autobus meno inquinanti ma anche più confortevoli significa migliorare la qualità dell'aria e al tempo stesso offrire a pendolari, studenti e lavoratori un servizio migliore”.

“Abbiamo scelto di acquistare autobus a basse o nulle emissioni e procederemo a rottamare un uguale numero di vecchi veicoli, per togliere dalla strada i mezzi più datati e più inquinanti – ha aggiunto l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni - Saranno scelti mezzi ecologici, in classe Euro 6E, e saranno destinati al servizio urbano, suburbano ed extraurbano, sempre nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Firenze dove la densità abitativa è maggiore, così come l’uso del mezzo pubblico. Siamo certi che questo migliorerà notevolmente sia la qualità dell’aria sia la qualità del viaggio e della vita dei nostri pendolari”.

Il progetto per il rinnovo del parco bus è stato costruito insieme ad Autolinee Toscane e condiviso con la Città Metropolitana di Firenze. Sarà sottoposto al MASE per l’approvazione definitiva e portato a termine in due anni, entro il novembre 2028.