Un nuovo parcheggio scambiatore da 228 posti auto per favorire l’interscambio tra trasporto privato, tramvia, ferrovia e mobilità ciclabile. La giunta comunale di Firenze ha approvato, su proposta dell’assessore alla mobilità Andrea Giorgio, il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento previsto a Rovezzano, per un investimento stimato di oltre 2,9 milioni di euro.

La struttura sorgerà in via della Chimera, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria e del futuro capolinea della linea tranviaria 3.2.2. L’approvazione del progetto consentirà al Comune di partecipare al bando regionale per il finanziamento dei parcheggi pubblici.

Dei 228 posti auto previsti, otto saranno riservati alle persone con disabilità, cinque alle donne in gravidanza e altrettanti al car sharing. Otto stalli saranno predisposti per la ricarica dei veicoli elettrici. Saranno inoltre realizzati spazi dedicati al bike sharing e collegamenti con i percorsi ciclopedonali.

Il progetto prevede la piantumazione di alberi per garantire l’ombreggiatura di almeno il 75% della superficie del parcheggio e la realizzazione di sistemi naturali per la raccolta, il filtraggio e il graduale assorbimento delle acque piovane.

La progettazione sarà ultimata nei prossimi mesi, mentre la consegna dei lavori è prevista per la fine del 2027.

Secondo l’assessore Giorgio, il nuovo parcheggio contribuirà a ridurre il traffico in ingresso a Firenze, offrendo a chi proviene da fuori città la possibilità di proseguire il viaggio in tram o in treno.

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