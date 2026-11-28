Si svolgerà martedì 1 dicembre alle 17, nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, la cerimonia di consegna del "Premio Carlo Betocchi – Città di Firenze 2026" giunto alla venticinquesima edizione e assegnato quest'anno a Silvio Ramat.

Porterà i saluti istituzionali Stefania Saccardi, presidente del Consiglio Regionale. Introdurrà Marco Marchi, presidente della giuria.

Seguiranno letture dell'attore Filippo Lai e interventi musicali del violoncellista Simone Centauro.

Il "Premio letterario internazionale Carlo Betocchi-Città di Firenze" è promosso dal "Centro Studi e Ricerche Carlo Betocchi", in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze, il Gabinetto Scientifico-Letterario G.P. Vieusseux, l’Università degli Studi di Firenze e la Fondazione Primo Conti di Fiesole. Il Premio è reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e del Consiglio regionale della Toscana.

Fonte: Ufficio Stampa - Consiglio Regionale

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