Il sapore del vino, la soddisfazione della sua produzione e diffusione sbarcano su Radio Lady, all'interno della rubrica 'CNA Storie', l'appuntamento settimanale che racconta storie di artigiani, professionisti e imprenditori del territorio. L'ultima puntata, condotta da Cristina Ferniani, ha portato in radio la storia dell'Azienda agricola Tamburini, attraverso il racconto Emanuela Tamburini, figura chiave nella trasformazione di un'impresa che oggi produce e commercia vino con 15 paesi all'estero, mette a frutto 50 ettari di terreno nel cuore delle colline di Gambassi Terme dei quali 35 a vigneto, ai quali si sommano 1300 piante di olivo. Ai microfoni di Radio Lady, accanto a Emanuela Tamburini sedeva Marco Goretti, storico coordinatore di CNA.

"Prima di conoscere Emanuela ho conosciuto sua sorella - ha raccontato Goretti - che lavora in tutt'altro ambiente, avendo un'agenzia assicurativa a Castelfiorentino. Poi un giorno, sfogliando il giornale, ho trovato un articolo su Vinitaly e ho riconosciuto la somiglianza fra le due sorelle". Così scatta la conoscenza fra i due. Ed è quasi alla fine dell'intervista che Goretti racconta un particolare chiave sull'imprenditrice Elena Tamburini: "Mi colpì l'importanza che attribuiva all'associazionismo. Mi disse che era importanza essere dappertutto".

L'intervista

"Rappresentiamo la quinta generazione che si prende cura dell'azienda di famiglia - spiega la Tamburini - io sono la prima donna a lavorare in questo ambito, storicamente gestito dagli uomini di famiglia". Tamburini è anche enologa, ma questo è venuto dopo: "Da ragazza non avevo intenzione di dedicarmi all'enologia. Anzi, intendevo diventare avvocata".

Le idee cambiano, e così i progetti: "Nel 2002 ho capito che volevo proteggere il nostro territorio, ed espanderlo. Ho capito che il futuro era un'investimento all'estero ed è così che abbiamo cominciato a fare affari fuori dai dai confini toscani e poi da quelli italiani. Quando sono entrata in azienza, infatti, non avevano neppure delle etichetti per vini imbottigliati".

La passione di Elena Tamburini non è circoscritta al territorio di famiglia, la sua visione è quella ampia di un'imprenditrice consapevole che tutto è collegato: "La Toscana ha la grande fortuna di essere un luogo di enoturismo - dice in radio - ed è un fortuna perché anche in questo momento di crisi generale l'enoturismo è un settore che sta reggendo. Le istituzioni dovrebbero continuare a sorreggere questa risorsa".

L'azienda agricola Tamburini si trova in zona Chianti: "Produciamo i vini tipici di queste località, Chianti, Chinati Riserva, Vin Santo... con una peculiarità: il Tambugin, un gin che nasce dalla mia grande passione: per me il vino è lavoro, il gin è relax!" Gli ingredienti del gin dell'azienda Tamburini sono erbe, anch'esse tipiche della Toscana: "Lavanda, rosmarino, un po' di bergamotto" spiega l'imprenditrice.

Poi c'è un vino, in particolare, che rappresenta la 'rivoluzione' portata dalla Tamburini all'interno dell'azienda di famiglia. Si chiama vino 'Massiccio' e risale al 2005, poco anni dopo che la Tamburini ebbe cominciato il suo percorso nell'azienda famigliare: "Si tratta della nostra prima etichetta, un vino strutturato ma non troppo importante, coniuga la sua tannicità con una grandissima eleganza che viene dal San Giovese".

Per una degustazione è sufficiente contattare l'azienda attraverso il sito internet agricolatamburini.it