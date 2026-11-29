Un treno passeggeri fermo a lungo in galleria a causa di un guasto all’infrastruttura e la successiva evacuazione dei viaggiatori attraverso un accesso di emergenza. È lo scenario simulato nella notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre durante un’esercitazione di Protezione civile nella galleria Firenzuola, lungo la linea ferroviaria ad alta velocità Bologna-Firenze.

L’attività, coordinata dalla Prefettura di Firenze e organizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), ha avuto l’obiettivo di verificare le procedure previste dai piani di emergenza e il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle operazioni di soccorso.

La simulazione ha riguardato un convoglio diretto a Bologna, partito da Firenze Rifredi e rimasto bloccato all’interno della galleria. Considerati i tempi necessari per ripristinare l’infrastruttura e l’impossibilità di trasferire i passeggeri su un altro treno, è stata predisposta l’evacuazione attraverso la finestra Marzano, il più vicino collegamento tra il tunnel e la viabilità locale.

Tra i passeggeri simulati erano presenti anche persone con disabilità o a mobilità ridotta, per verificare le specifiche procedure di assistenza. Il personale ferroviario ha gestito l’esodo insieme ai Vigili del Fuoco, mentre gli operatori sanitari del 118 hanno prestato supporto alle persone con maggiori necessità.

All’esercitazione hanno partecipato, oltre alle società del Gruppo FS, il Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze, il servizio 118 della Toscana, la Polizia Ferroviaria e la Protezione civile della Città metropolitana di Firenze.

Le verifiche hanno riguardato i flussi di comunicazione, i tempi di attivazione dei soccorsi, il coordinamento tra le sale operative e le squadre sul posto, le modalità di accesso alla galleria e il funzionamento degli impianti e delle dotazioni di emergenza.

L’iniziativa rientra nel Piano annuale delle esercitazioni del Gruppo FS e nelle attività previste dal decreto ministeriale del 4 marzo 2025 in materia di sicurezza ferroviaria. Le operazioni si sono svolte senza ripercussioni sulla regolare circolazione dei treni.

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