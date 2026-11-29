Il Gialloblu Castelfiorentino rispetta i pronostici e non si lascia sorprendere, superando a domicilio l’Union Basket Campi con un perentorio 59-78. Una vittoria che vale il terzo successo consecutivo e che conferma il secondo posto attuale in classifica dietro alla capolista Cerretese. Prestazione autoritaria per i ragazzi di Alessio Pucci, con cinque uomini in doppia cifra a guidare l’attacco castellano e una difesa che, soprattutto nel secondo quarto, alza letteralmente le barricate.

L’equilibrio, infatti, dura giusto il tempo dei primi tre giri di cronometro, preludio al tentativo di allungo gialloblu a cui però i locali riescono a mettere una pezza chiudendo a contatto la prima frazione (17-22). L’affondo castellano arriva così puntuale nel secondo quarto, quando una difesa impenetrabile inaugura la fuga per la doppia cifra di vantaggio a metà frazione, che vale il 24-43 all’intervallo lungo. Un solco che diviene abisso nella ripresa, quando il +26 arriva a mettere l’ipoteca facendo lampeggiare sul tabellone un eloquente 28-54. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 40-60, ben poco da raccontare di un ultimo quarto che accompagna senza sorprese il terzo squillo consecutivo gialloblu.

Prossimo impegno domenica 6 dicembre alle 18:30 sul parquet di Santo Stefano.

UNION BASKET CAMPI – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 59-78

Union Basket Campi: Nardi 5, Belardinelli 11, Pescioni 6, Guazzini, Di Giovine, Nesti, Simoncini 1, Madera 21, Masi, Sautariello 9, Mannelli 2, Bonetti 4. All. Brienza.

Gialloblu Castelfiorentino: Montagnaro 4, Niccolini 10, Bartolini 11, Cetti 10, Vallerani 2, Gemignani L. 8, Talluri 4, Ciampolini 5, Filippini, Marchetti 10, Gemignani N. 14. All. Pucci. Ass. Rastelli, Cicilano.

Parziali: 17-22, 24-43 (7-21), 40-60 (16-17), 59-78 (19-18)

Arbitri: Bongiorni di Pisa, Toccafondi di Pistoia.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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