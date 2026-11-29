Una di quelle partita che rischiava di trasformarsi in una delle prove più insidiose. Ma ancora una volta l’Abc Solettificio Manetti ha dato prova di grande solidità chiudendo con un perentorio 90-61 la pratica Folgore Fucecchio e andando a prendersi la vetta della classifica. Un successo, il nono consecutivo, che mantiene inviolato il PalaBetti e che arriva nonostante le pesantissime assenze di Balducci e Cantini, in panchina solo per onor di firma, a cui si è aggiunta quella di Corbinelli, costretto al riposo dall’influenza. Dopo una prima parte in chiaroscuro, i gialloblu hanno cambiato passo nella ripresa, facendo emergere con il passare dei minuti tutte le proprie peculiarità, con cinque uomini in doppia cifra e una difesa che, nella seconda parte, ha lasciato pochissimi spazi di manovra ai biancoverdi.

“Ci tengo innanzitutto a fare un grande in bocca al lupo a coach Alessio Gazzarrini e alla Folgore, società a cui sono legato, visto che stanno attraversando un momento complicato – esordisce coach Alberto Tonfoni -. Ciò detto, devo fare i complimenti ai ragazzi, perchè nonostante le importanti assenze e la costante emergenza con cui ci alleniamo ormai da tempo, la serietà, l’abnegazione e la motivazione non mancano mai. Anche oggi alla lunga siamo venuti fuori e, soprattutto nei secondi due quarti, abbiamo fatto una partita molto solida e matura in una gara che, al di là del punteggio finale, rischiava di poter girare male. Invece siamo stati sempre concentrati, anche quando le cose non andavano particolarmente bene, determinati e aderenti a quello che avevano preparato. Quindi direi che è un successo meritato in vista di una settimana che si preannuncia davvero molto impegnativa”.

L’Abc Solettificio Manetti, infatti, è attesa del doppio turno lontano da casa: giovedì alle 20:30 infrasettimanale sul parquet di Valdelsa, per poi replicare sabato alle 18 nella tana di Montevarchi.

LA CRONACA

Avvio sprint per l’Abc, che si porta sul 9-2 dopo tre giri di cronometro, salvo poi slegarsi completamente in attacco e lasciare che gli ospiti ricuciano: 11-9 al 6′. Sul 17-13 a firma Mancini, arriva il momento del rientro di Jacopo Talluri, che torna in campo dopo il lungo infortunio alla mano, ma intanto Fucecchio sposta l’inerzia, con Guerriero che sigla il sorpasso dalla lunetta per il 17-18 alla prima sirena.

La difesa castellana procede a singhiozzi, mentre l’attacco fatica a trovare soluzioni di fronte alla zona biancoverde: così Fucecchio prende fiducia e resta in controllo, con Ramazzotti che scrive 23-27 al 13′. Coach Tonfoni ferma il gioco per scuotere i suoi, al rientro Belli batte un colpo e la tripla di Rosi vale il nuovo +1 gialloblu a metà frazione (30-29). Cinque punti in rapida successione dell’ex Carlotti, che su rimbalzo offensivo vola più in alto di tutti assicurandosi due extra possessi, valgono il nuovo, timido tentativo di allungo castellano, preludio ad una serie di giocate personali di Belli che scrivono 41-33 sul tabellone. Ma il problema restano le dormite nelle retrovie, che lasciano agli ospiti troppi margini di manovra per restare a contatto, finché sono ancora cinque punti di Belli che provano ad indirizzare la gara mandando tutti all’intervallo sul 50-39.

Al rientro, a fronte di un’Abc ancora troppo discontinua, Fucecchio lima lo svantaggio e tiene aperta la sfida tornando fino a -7 (54-47). Mentre Rosi e Talluri dalla lunetta ristabiliscono la doppia cifra di vantaggio al 25′ (60-48), la zona castellana blinda l’area facendo volare i gialloblu sul +20 e dando finalmente il deciso strappo alla gara (68-48). Poi, a fil di sirena, il gioco da tre punti di Guerriero scrive 68-51 al terzo riposo.

Niente di particolare da segnalare in un ultimo quarto a senso unico, se non la tripla di Talluri che arriva a segnare un perentorio 85-55 e l’appoggio vincente del classe 2009 Rosi, ciliegina sulla torta gialloblu.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – FOLGORE FUCECCHIO 90-61

Abc Solettificio Manetti: Rosi D. 2, Rosi L. 6, Lazzeri 7, Ticciati, Talluri 11, Balducci ne, Belli 21, Mancini 20, Carlotti 11, De Leone 12, Cantini ne. All. Tonfoni. Ass. Chiarugi, Carzoli.

Folgore Fucecchio: Ramazzotti 11, Guerriero 24, Galligani 4, Cerchiaro 9, Manetti ne, Gangale 3, Orsini 4, Bitossi, Minocci 6, Menichetti ne, Tessitori ne, Napolitano ne. All. Gazzarrini. Ass. Orsini, Fagioli.

Parziali: 17-18, 50-39 (33-21), 68-51 (18-12), 90-61 (22-10)

Arbitri: Filipovic di Siena, Abdul di Grosseto.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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