È morto a 55 anni Alessio Fantozzi, attore livornese conosciuto per aver interpretato Ivanone, il fratello del protagonista, nel film "Ovosodo" di Paolo Virzì. Fantozzi è scomparso ieri a causa di una malattia. La notizia è stata riportata dal Tirreno.

Nel 1997, anno della presentazione della pellicola alla Mostra del Cinema di Venezia, Virzì lo aveva definito "un meraviglioso angelo". L'attore aveva partecipato anche al cast del cortometraggio "Carne viva".

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