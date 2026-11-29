Circa 350 persone si sono riunite ieri sera, 28 novembre, a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, per ricordare Ionela Miruna Girneata, la giovane di 23 anni uccisa dal compagno Andrea Nardini, 25 anni, che successivamente si è tolto la vita gettandosi da un viadotto autostradale. La comunità si è ritrovata inizialmente per un momento di raccoglimento pubblico, seguito da una veglia di preghiera in chiesa. Assenti i familiari dei due giovani, mentre hanno partecipato numerosi cittadini di Ponte Buggianese e dei comuni vicini della Valdinievole.

All'iniziativa erano presenti diversi rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di Ponte Buggianese, Nicola Tesi, il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika e i primi cittadini di Larciano, Altopascio e Uzzano.

Nel suo intervento, Tesi ha richiamato la necessità di trasformare la partecipazione e la commozione in un impegno concreto contro la violenza: "Facciamo in modo che questa serata non sia soltanto un momento di commozione, ma l'inizio di una consapevolezza ancora più forte". Il sindaco ha poi aggiunto: "Che il rispetto non sia soltanto una parola da pronunciare nelle occasioni pubbliche, ma un principio da praticare ogni giorno".

Tesi ha sottolineato anche la vicinanza della comunità alle famiglie coinvolte: "Questa sera siamo qui per dire che Ponte Buggianese c'è. Che la nostra comunità si stringe attorno a chi soffre. Che non intendiamo rimanere indifferenti".

Alla veglia hanno partecipato anche esponenti delle associazioni 365 giorni al femminile, che gestisce il centro antiviolenza di Montecatini Terme, e Senza Veli sulla Lingua. Durante la celebrazione, durata circa un'ora, sono intervenuti i sacerdoti don Francesco Ciucci e don Francesco Matteoni. È stato inoltre letto un messaggio del vescovo dedicato al tema dei femminicidi. Presente anche don Matei-Ioan Tulan, parroco della comunità ortodossa di Montecatini.

"Siamo qui per entrambi questi giovani"*, ha dichiarato ancora il sindaco Tesi, ricordando il dolore delle due famiglie, accomunate dalla perdita di un figlio: "Due famiglie oggi accomunate da un dolore immenso, quello della perdita di una figlia o di un figlio, un dolore che non ha parole e davanti al quale è difficile anche soltanto immaginare la sofferenza".

I funerali di Ionela Miruna Girneata e Andrea Nardini saranno celebrati dopo lo svolgimento degli esami autoptici.

Notizie correlate