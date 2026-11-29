“Il problema degli atti vandalici, compiuti da gruppi di irresponsabili e incoscienti, non è solo reale e purtroppo ricorrente negli spazi pubblici, come nel caso delle terrazze Stianti, ma è diventato un’emergenza legata al decoro e alla sicurezza pubblica. Una priorità assoluta della quale siamo costretti, come amministrazione comunale, a farci carico attraverso l’attuazione di nuove misure e interventi, investendo risorse pubbliche, nonostante le continue segnalazioni inoltrate alle forze dell’ordine, che finora non hanno consentito di risolvere il problema. A ciò si aggiunge l’incapacità di gestire il tema della sicurezza, che è una delle principali competenze dello Stato e non del Comune”.

Si accendono i toni del sindaco Roberto Ciappi, indignato di fronte all’ennesimo atto vandalico che provoca degrado, danneggia spazi appartenenti al patrimonio pubblico sancascianese e accresce la percezione di insicurezza nei nostri Comuni. Ad essere presa di mira è la zona delle terrazze ex Stianti, sovrastante l’area di sosta, dove è attualmente aperto il cantiere per la realizzazione del nuovo palazzo comunale.

“Considerato l’evidente insuccesso del Governo nel far fronte alla sicurezza dei cittadini e delle cittadine e rispetto a quella che si sta trasformando in una vera e propria piaga per il nostro Comune – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – ricorreremo ad una misura mirata a contrastare il vandalismo notturno, affidando il servizio a un’apposita squadra di vigilanza privata. Si tratta di nuove risorse tratte dal bilancio comunale, che si aggiungono a quelle già investite nel sistema di videosorveglianza, potenziato negli ultimi mesi con l’installazione di decine di telecamere nei punti sensibili di tutti e tre i territori dell’Unione comunale del Chianti e nel Comune di San Casciano, che risulta essere il territorio maggiormente dotato di sistemi di videosorveglianza negli spazi pubblici, tra cui il parcheggio multipiano Stianti, presidiato da tempo da decine di telecamere per il monitoraggio e la sorveglianza anche di atti illeciti”.

“È questa la sicurezza di cui deve occuparsi lo Stato: – rimarca – la sicurezza nei territori, nelle città, nei piccoli comuni; la sicurezza che deve essere garantita alle comunità attraverso una presenza capillare, costante e diffusa delle forze dell’ordine. Al momento, con nostro rammarico, stiamo riscontrando una carenza da questo punto di vista e ci auguriamo che, con l’ingresso del nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di San Casciano, Andrea Di Nuzzo, la situazione possa migliorare, in un’ottica di massima collaborazione con l’amministrazione comunale e la Polizia locale dell’Unione del Chianti fiorentino, per arginare un problema che sta assumendo contorni sempre più preoccupanti”.

“Desidero inoltre rivolgere un ringraziamento personale al maresciallo Federica Sasso – conclude il sindaco - per il lavoro svolto durante il periodo in cui la Stazione è rimasta senza comandante, per la disponibilità e l’impegno dimostrati e per la collaborazione sempre garantita all’amministrazione comunale e alla comunità di San Casciano. Intanto, il Comune cercherà di sopperire a questo “vuoto” destinando risorse proprie al servizio di vigilanza notturna, consapevole che gli strumenti da mettere in atto per la sicurezza pubblica dipendono dalle scelte e dagli investimenti dello Stato. La sicurezza non si affronta soltanto con la vigilanza e i controlli. Vorremmo accompagnare gli investimenti in questo ambito anche con un rafforzamento delle risorse destinate agli operatori di strada, per essere più presenti accanto ai giovani e intercettare situazioni di disagio e fragilità”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino

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