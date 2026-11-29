Sospesa per dieci giorni la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande a un circolo privato di viale Ariosto a Sesto Fiorentino. Il provvedimento, disposto dal questore di Firenze Rosaria Amato ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), è entrato in vigore il 29 novembre, dopo la notifica avvenuta il giorno precedente.

La decisione è stata adottata al termine di una serie di controlli condotti dal Commissariato di Sesto Fiorentino, durante i quali è stata riscontrata la presenza di numerosi frequentatori con precedenti di polizia. In un'ispezione effettuata a novembre è stato identificato anche un uomo sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, con l'obbligo di permanenza domiciliare dalle 22 alle 7. Per la violazione della prescrizione è stato segnalato all'autorità giudiziaria.

Nel corso di un altro controllo è stata accertata la presenza di un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un ordine di espulsione. Tra gli altri frequentatori identificati figuravano persone con precedenti per reati contro la persona e in materia di stupefacenti.

Il locale era già stato teatro di un episodio violento l'11 ottobre, quando la polizia era intervenuta dopo la segnalazione di un'aggressione. Due avventori stranieri, in stato di ebbrezza, erano stati colpiti con uno spray urticante da un altro frequentatore. La bomboletta, di libera vendita, era stata successivamente rinvenuta tra i divanetti.

A incidere sulla decisione del Questore anche un precedente provvedimento di sospensione, disposto nel 2024 per trenta giorni dopo una violenta lite tra diversi frequentatori, durante la quale erano stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco.

Controlli anche a Firenze

Parallelamente, la Polizia di Stato ha svolto una serie di controlli straordinari a Firenze nelle zone di Rovezzano, via Aretina, via di Rocca Tedalda, via del Mezzetta, San Salvi e San Jacopino. Verificati tre minimarket nel quartiere di San Jacopino, un bar in piazza Dalmazia e un esercizio in via Ponte alle Mosse, recentemente segnalato dai residenti.

Nel corso delle verifiche in piazza Dalmazia, gli agenti del Commissariato Rifredi-Peretola hanno arrestato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: sequestrati circa 90 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina. In via di Villa Demidoff un'altra persona è stata denunciata per lo stesso reato, dopo il ritrovamento di circa 100 grammi di hashish.

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