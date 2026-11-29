Oltre un milione e 180mila euro di risarcimento per il figlio di un sopravvissuto alla strage di Sant'Anna di Stazzema. Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze, accogliendo la richiesta presentata da un uomo di 79 anni, residente a Forte dei Marmi, nei confronti della Germania. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Stefano Genick di Viareggio, ha agito come erede del padre, morto nel 1976.

Nell'eccidio nazifascista del 12 agosto 1944, il genitore aveva perso la madre, la moglie e due figli. Il Tribunale ha riconosciuto, sulla base della documentazione acquisita, che le quattro persone uccise furono vittime di un crimine di guerra. La decisione, riportata dal Tirreno, consentirà all'erede, una volta divenuta definitiva la sentenza, di accedere al Fondo ristori istituito dal governo Draghi per indennizzare le vittime dei crimini commessi dal Terzo Reich tra il primo settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

Nella sentenza, il Tribunale sottolinea che "l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è un fatto storico che non può essere messo in discussione, essendo stato storicamente e giudizialmente accertato quale crimine di guerra".

Tra gli atti esaminati figura anche la sentenza del Tribunale militare di La Spezia del 20 settembre 2005, confermata nei successivi gradi di giudizio. Accertata la responsabilità storica e giudiziaria dell'eccidio, i giudici fiorentini hanno riconosciuto il diritto dell'erede al risarcimento dei danni subiti dal padre per la perdita dei familiari. Secondo il Tribunale, è "agevolmente presumibile" che la morte della madre, della moglie e dei figli abbia determinato un pregiudizio meritevole di risarcimento.

La vicenda si inserisce nel contenzioso relativo agli indennizzi per i crimini nazisti. La disponibilità del Fondo ristori, evidenzia il quotidiano, potrebbe non essere sufficiente a fronte delle numerose sentenze che hanno riconosciuto il diritto al risarcimento agli eredi delle vittime dell'occupazione tedesca.