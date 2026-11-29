Un uomo è stato arrestato all'Isola d'Elba con l'accusa di aver messo a segno due truffe del falso carabiniere ai danni di altrettante anziane. I militari lo hanno individuato tra i passeggeri in partenza con il traghetto per Piombino, a bordo di un'auto presa a noleggio. Nel corso della perquisizione sono stati trovati circa 240 grammi di gioielli in oro, per un valore stimato di 30mila euro, successivamente restituiti alle legittime proprietarie.

Le vittime sono una donna di 75 anni residente a Campo nell'Elba e una di 85 anni di Portoferraio. La prima era stata indotta a consegnare diversi monili in oro e 300 euro in contanti; alla seconda era stato sottratto un sacchetto contenente gioielli.

L'intervento dei carabinieri è scattato dopo le segnalazioni delle vittime e di altre persone che, contattate telefonicamente dal presunto truffatore, avevano interrotto la conversazione. Secondo quanto riferito dall'Arma, i malviventi avrebbero utilizzato anche un'immagine di un ufficiale dei carabinieri in uniforme, visualizzata sul display del telefono durante la chiamata. La fotografia, reperita su internet o realizzata con l'intelligenza artificiale, sarebbe servita a rendere più credibile la falsa identità del chiamante.

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