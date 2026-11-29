Una serata di solidarietà per ricordare Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, a pochi giorni dal ventesimo anniversario della loro scomparsa, avvenuta il 15 dicembre 2006. L'Associazione Riccardo Neri e Alessio Ferramosca organizza per venerdì 4 dicembre, al ristorante Boscotondo di Gambassi Terme, la consueta cena dedicata alla memoria dei due giovani.

All'iniziativa prenderanno parte una rappresentanza della Juventus, l'allenatore Luciano Spalletti, il giornalista Luca Calamai e Mario Tenerani, che condurrà l'asta benefica. Saranno messi all'incanto maglie e altri oggetti autografati da calciatori di squadre italiane della massima serie. Le offerte contribuiranno a sostenere le attività solidali dell'associazione.

Durante la serata sarà inoltre presentato il calendario 2027 dedicato a Riccardo e Alessio, intitolato "Il filo che ci unisce non si spezza".

La partecipazione alla cena è su prenotazione. Per informazioni e adesioni è possibile contattare l'associazione ai numeri 338 7748533 (Franco) e 335 290800 (Andrea) oppure scrivere a info@riccardoealessio.it.

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