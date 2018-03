Fondi europei, imprenditore condannato a 3 anni per truffa alla Regione

Un imprenditore livornese è stato condannato a 3 anni e 4 mesi per truffa aggravata ai danni della Regione Toscana. Secondo l'accusa avrebbe ricevuto ricevuto illecitamente fondo strutturali europei per 1,5 milioni di euro per la costruzione di un'imbarcazione a ridotto impatto ambientale, la 'Blue Boat'. Questa, però, non sarebbe mai stata completata ed era in stato di abbandono in Sardegna, non in Toscana. Da quanto stabilito dalle indagini le aziende coinvolte non avrebbero sede legale in Toscana e non avevano quindi diritto a quei fondi. Condannato a due anni anche un altra persona, considerata suo prestanome, mentre sono stati assolti gli altri quattro imputati.

