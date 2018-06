Incidente su ponte San Niccolò, traffico in rallentamento. Pitti potrebbe incidere sulla viabilità

Un incidente ha creato problemi alla viabilità lungo ponte San Niccolò a Firenze questa mattina, alle 9 di martedì 12 giugno. Un 40enne è rimasto ferito lievemente ed è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova. La polizia municipale ha dovuto chiudere la corsia da lungarno Pecori Giraldi per i rilievi fino alle 9.40. I rallentamenti sono stati inevitabili. Queste informazioni sono state confermate dall'assessore fiorentino Federico Gianassi, in contatto con la polizia municipale. Oggi è la giornata di apertura di Pitti Immagine Uomo alla Fortezza da Basso e la giunta comunale, in primis l'assessore ai trasporti Stefano Giorgetti, ha raccomandato attenzione negli spostamenti. I disagi maggiori dal grande evento si potrebbero avere nella serata di venerdì 15, quando i camion verranno chiamati a portare via in breve tempo gli allestimenti.

