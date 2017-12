Il sindaco Limatola esprime preoccupazione per la chiusura di Banca Mps a Roccatederighi

Preoccupazione per la soppressione di servizi importanti per la comunità e le attività commerciali e produttive di Roccatederighi e massimo impegno per tutelare i diritti dei cittadini, chiedendo un incontro con i vertici di Banca Mps. E’ quanto esprime Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada, sull’ipotesi di chiusura della filiale di Roccatederighi del Monte dei Paschi di Siena che potrebbe rientrare nel piano di ristrutturazione entro i prossimi mesi ed è l’unico servizio bancario presente nella frazione.

“La chiusura della filiale Mps di Roccatederighi - afferma il sindaco Francesco Limatola - sarebbe una grave perdita per i numerosi correntisti presenti, di cui fanno parte cittadini e attività presenti nella frazione e a cui verrebbe a mancare un servizio importante e un presidio sul territorio. Avrei gradito una comunicazione ufficiale da parte di Banca Mps che, al momento, non è arrivata e chiedo di rivedere l’ipotesi della chiusura alla luce delle sue ripercussioni socio-economiche sui correntisti, che sono persone, non semplici numeri, e hanno il diritto di poter contare su un servizio bancario che da decenni è presente e attivo a Roccatederighi ed è diventato per loro anche un punto di riferimento. Ho già parlato con alcuni dirigenti di Banca Mps, ai quali ho manifestato la mia contrarietà e la volontà di incontrarli presto per illustrare le ripercussioni di questa decisione su tutta la comunità di Roccatederighi”.

Fonte: Comune di Roccastrada - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Roccastrada