Esternalizzazione della mensa scolastica, il vicesindaco Del Grande risponde al centrosinistra

“Salutiamo la nascita della nuova coalizione di centro sinistra formata da Partito Democratico, Sinistra Italiana Repubblicani con Vanni e Caroti che in vista delle prossime elezioni comunali del 2018 si sta improvvisamente interessando alla vita amministrava del nostro comune.” Dichiara Il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Scolastiche Manuela Del Grande. “Non possiamo NON notare tra le proposte poco calate nella realtà di S.Maria a Monte l’ultima sottolineatura comparsa sulla stampa. Vanni Alberto, a nome di tutta la coalizione, esprime un giudizio negativo sul servizio mensa gestito direttamente dal nostro comune. Tale giudizio espresso da Vanni è relativo alla qualità e al costo del servizio stesso tanto da proporre di darlo all’esterno. E’ bene precisare che il servizio mensa del nostro comune rappresenta un servizio di qualità con prodotti biologici e quindi con un costo sicuramente superiore rispetto ad un servizio effettuato con ditte esterne. Per noi la massima garanzia è data proprio dal fatto che il servizio sia gestito da personale di cucina interno al comune e che tale servizio sia svolto con professionalità e competenza indiscussa. Ci sembra veramente fuori luogo che la “neonata coalizione” di centro sinistra faccia propria la proposta di esternalizzare il servizio mensa e disperdere così la professionalità e la competenza acquisita negli anni. Tale proposta metterebbe in dubbio anche il futuro dei lavoratori della mensa comunale composta da 4 persone. Speriamo che questa sia solo una mossa elettorale frutto di poca conoscenza degli ottimi progetti educativi che legano l’aspetto didattico al servizio mensa del nostro comune.” conclude Il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Scolastiche Manuela Del Grande.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa

