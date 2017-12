Cecchi Gori ricoverato d'urgenza al Gemelli

Brutto colpo per l'ex patron della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori: è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma per un arresto cardiaco. Il 75enne produttore è stato trasferito in terapia intensiva dopo il ricovero nella tarda mattinata di quest'oggi, lunedì 25 dicembre. Lo riportano i quotidiani nazionali, ascoltando fonti vicine a Cecchi Gori. I figli e la famiglia (Rita Rusic e i figli Mario e Vittoria) chiedono il rispetto della privacy. Loro stessi sono in partenza da Miami per tornare in Italia e visitare Cecchi Gori.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, la causa del ricovero sarebbe un'ishemia cerebrale, la quale ha causato anche problemi cardiaci.

CECCHI GORI, L'ULTIMA APPARIZIONE

Tra le ultime apparizioni pubbliche dell'ex titolare dell'omonima casa di produzione cinematografica, ricordiamo lo scatto gioioso di Leonardo Pieraccioni, che durante una cena con i suoi compagni di viaggio Carlo Conti e Giorgio Panariello (i tre hanno fatto negli ultimi mesi un lungo tour per i palazzetti di tutta Italia) ha potuto invitare il suo primo mecenate.

"Quei bravi ragazzi. Ieri sera, altro che Pooh, questa è una vera reunion! 22 anni passati in un attimo. Vittorio Cecchi Gori, l'incontro più importante per i nostri inizi.", scrisse Pieraccioni per ricordare la reunion.

Qualche settimana fa invece Cecchi Gori venne registrato in collegamento televisivo dallo storico Caffè Paszkowski di piazza della Repubblica a Firenze per parlare della sua vita fatta di grandi successi e clamorosi fallimenti. La puntata era stata programmata per il 30 dicembre.

