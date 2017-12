Colonnine per ricaricare veicoli elettrici, a breve una manifestazione d’interesse

Colonnine per ricaricare veicoli elettrici in città. È l’idea del Comune di Empoli per incentivare l’uso di veicoli a emissioni zero.

L’obiettivo è dotare alcune aree strategiche di Empoli di punti per consentire di ‘fare il pieno’ di energia a coloro che hanno deciso di puntare su un mezzo ibrido o con propulsione esclusivamente a energia elettrica.

Un provvedimento che va nell’ottica dell’attenzione all’ambiente e alla mobilità sostenibile, per promuovere la diffusione e la valorizzazione di modalità di trasporto elettrico ecosostenibile.

Per questo la giunta comunale ha dato il via libera a una manifestazione d’interesse che nei prossimi giorni sarà resa pubblica per la ricerca di soggetti privati che abbiano la volontà di installare e gestire 10 colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, facendosi carico delle spese di fornitura, installazione e gestione dei dispositivi.

Sono una decina le possibili postazioni individuate per coprire le aree di maggior interesse della città: la zona industriale del Terrafino, la zona ospedaliera, l’area della stazione, la zona commerciale di Pontorme, il polo scolastico, il polo tecnologico, piazza della Vittoria, Viale delle Olimpiadi e la zona artiginale di Carraia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

