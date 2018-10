Alla Misericordia di Malmantile attivo il punto pediatrico: partirà anche a Ginestra

E’ attivo il servizio di pediatria consultoriale presso gli ambulatori della Misericordia di Malmantile a copertura della zona collinare di Lastra a Signa. Il nuovo servizio si svolge tutti i giovedì del mese con orario 15-17 e viene svolto alternativamente da due pediatre, le dottoresse Anna Morandi e Valeria Lauriola. In qualche seduta i due medici pediatri saranno sostituiti dalla coordinatrice della pediatria, la dottoressa Maria Francesca Gola. L’orario rimarrà questo fino al 20 dicembre: dal 2019 il servizio subirà dei cambiamenti sia nell’orario che nell’organizzazione con possibilità per gli utenti di usufruire della visita del pediatra su appuntamento.

“Abbiamo lavorato in maniera integrata con la Usl Toscana Centro affinché questi territori, un po’ più decentrati rispetto al capoluogo e che da anni chiedevano un presidio pediatrico, potessero ottenere questo servizio – ha commentato il sindaco Angela Bagni - Siamo soddisfatti di aver ottenuto questo importante risultato anche grazie alla collaborazione delle associazioni Misericordia di Malmantile e Pubblica assistenza Humanitas di Ginestra Fiorentina che hanno messo a disposizione i loro locali”.

Da gennaio l’area interessata dal servizio si estenderà anche alla zona di Ginestra Fiorentina dove presso la sede Humanitas di Ginestra, il pediatra sarà disponibile con due sedute al mese. I punti pediatrici di Malmantile e quello di Ginestra - quest’ultimo attivato dall’Azienda sanitaria ad anno nuovo - andranno ad offrire un servizio strategicamente di grande utilità sia per gli abitanti della zona collinare di Lastra Signa che di Scandicci.

“C'è un impegno comune da parte delle istituzioni e della Asl per innalzare il livello dei servizi sanitari nella Val Di Pesa – dice il sindaco Sandro Fallani – l'apertura del Punto pediatrico a Ginestra Fiorentina dal prossimo gennaio sarà particolarmente utile per le famiglie che vivono nelle frazioni dell'intera area, che ha una forte continuità territoriale pur ricadendo nei territori di quattro Comuni. Tutti assieme noi Sindaci con l'Azienda abbiamo intrapreso la strada giusta scegliendo di collaborare nel dare risposte puntuali e di qualità ai cittadini di questa zona, senza tener conto di confini amministrativi che non devono avere influenza nella vita delle persone di tutti i giorni”.

