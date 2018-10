Raddoppio Pistoia-Lucca, Baccelli: "Urgente andare avanti"

“Sono notizie positive quelle che emergono sul fronte del raddoppio ferroviario Pistoia-Lucca. I lavori stanno procedendo nei tempi stabiliti e la Regione ha messo in campo risorse fondamentali per la chiusura del primo lotto del cantiere. Finalmente prende forma un potenziamento infrastrutturale atteso e necessario da cittadini e pendolari, studenti e lavoratori, in grado di determinare un incremento della capacità di traffico della linea, maggiori standard di regolarità e puntualità, nonché una riduzione dei tempi di viaggio fra Firenze e Lucca a cui si aggiungono lavori migliorativi volti a efficientare l’accessibilità ai treni. È ovviamente imprescindibile un impegno del governo nazionale e non arretreremo di un millimetro nel richiamare l’esecutivo a dare risposte chiare in tema di infrastrutture. La sinergia a tutti i livelli istituzionali su questo tema è fondamentale, per realizzare le opere e per realizzarle nel miglior modo possibile, in linea con quell’idea di sviluppo integrato che ha reso e rende la Toscana una vera eccellenza”.

Così Stefano Baccelli, presidente commissione Trasporti e infrastrutture, sul raddoppio ferroviario Pistoia-Lucca.

