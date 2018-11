Salvini replica: "Rinforzi troppo pochi? Eredità dei governi di centrosinistra"

“Per la giunta comunale di Firenze e la regione Toscana le forze dell’ordine sono troppo poche. Hanno ragione: è l’eredità dei governi di centrosinistra, che hanno dimenticato queste terre nonostante la presenza di tanti toscani a partire dall’ex premier Renzi e di ministri come la Boschi e Lotti. Sono felice di aver annunciato l’arrivo di 335 rinforzi tra polizia e carabinieri, dopo meno di sei mesi al Viminale, per correggere la rotta degli ultimi anni, e di aver messo nella manovra economica oltre 300 milioni di euro per 8mila assunzioni straordinarie di donne e uomini in divisa. A presto a Firenze!”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, dopo le dichiarazioni arrivate dalla giunta comunale di Firenze e dal presidente della Toscana che hanno criticato i rinforzi annunciati dal Viminale proprio questa mattina.

