Incendio Monte Serra, Ciampi: "Nessun aiuto nella legge di bilancio, presenteremo emendamenti"

“Adesso è ufficiale: il Governo non ha inserito nessuna risorsa nella Legge di Bilancio per i territori colpiti dall’incendio del Monte Serra in provincia di Pisa; Lega e M5S stanno illudendo da mesi i cittadini e le imprese devastate dalle fiamme ma non hanno avuto nessuna vergogna ad approvare nel Decreto Emergenze, nei giorni scorsi, il condono edilizio per Ischia. Gli unici finanziamenti stanziati fino ad oggi sono stati assicurati dalla Regione Toscana”: è quanto dichiara la deputata del Pd, Lucia Ciampi sulla manovra che è stata trasmessa ufficialmente nelle scorse ore al Parlamento.

“Come abbiamo già fatto per il Decreto Emergenze ripresenteremo anche alla Legge di Bilancio emendamenti per risarcire i primi danni alle aziende ed ai privati e per contrastare il dissesto idrogeologico nella zona del Monte Serra. Ai giovani politicanti del territorio, soprattutto della Lega, che in queste settimane hanno continuato ad inventare scuse sui mancati risarcimenti, chiedo almeno un sussulto di orgoglio per cercare di convincere governo e maggioranza a dare risposte concrete ai cittadini ed alle imprese danneggiate”: conclude Lucia Ciampi.

Fonte: Ufficio stampa

