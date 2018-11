Maltempo del 29 ottobre, a Carrara danni per più di 500mila euro

L’ufficio tecnico e il settore Ambiente del comune di Carrara, su input dell’amministrazione e in ottemperanza alle direttive della Regione Toscana, hanno inviato alla Provincia di Massa-Carrara il censimento dei danni causati dal maltempo di lunedì 29 ottobre sulle aree pubbliche. Si tratta di una prima stima che ammonta a circa 558mila euro. Entro la giornata di oggi lunedì 5 novembre, i comuni colpiti dovevano presentare una prima stima delle spese sostenute a seguito della perturbazione che ha investito anche il nostro territorio.

Per quanto riguarda il Comune di Carrara il censimento è stato limitato alle somme urgenze, non essendoci stata la necessità di effettuare evacuazioni e soccorso a persone. La rendicontazione di piazza due Giugno ammonta a un totale di circa 558.000 euro: 218mila euro sono stati stimati per il taglio e la rimozione delle alberature abbattute o rese pericolanti dal forte vento; 100mila per la pulizia e lo smaltimento dei materiali accumulati su strade e piazze mentre le altre risorse sono state necessarie per la risistemazione delle scuole e per il ripristino degli impianti illuminazione e delle coperture di edifici pubblici quali l’ex Cat.

Al momento da parte della Regione Toscana non sono state attivate procedure che riguardano l’eventuale risarcimento dei danni subiti dai privati cittadini.

Fonte: Comune di Carrara - Ufficio Stampa

