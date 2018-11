Anagrafe più innovativa, il Comune di Empoli aderisce all'ANPR

Un nuovo passo verso la digitalizzazione dei processi amministrativi. La carta d'identità elettronica è già realtà da qualche mese, adesso il Comune di Empoli sale un altro gradino in termini di semplificazione, sia nei rapporti tra Comune e cittadino, che tra le stesse pubbliche amministrazioni.

È tutto pronto per l’adesione all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, uno dei capisaldi del Piano Crescita Digitale.

Dopo i capoluoghi Firenze, Lucca e Pisa, Empoli è il Comune più popolato della Toscana ad accedere all'anagrafe digitale, il più importante in termini di numeri di tutta l‘area.

«Oltre a migliorare il servizio per Empoli – spiega l’assessore all’innovazione Antonio Ponzo Pellegrini – è il proseguimento di un percorso che abbiamo avviato un po’ in tutti i settori. Ci adeguiamo all’agenda digitale nazionale e tutto questo è la base per quello che sarà la progettazione del fascicolo del cittadino. Una sorta di cartella digitale dove ognuno troverà i suoi documenti personali. Il subentro in ANPR è un passo essenziale nella realizzazione del più ampio progetto di Agenda Digitale Italia per rendere possibili successive innovazioni, poiché avere un database a livello nazionale permetterà di superare il modello dell’autocertificazione accorciando ed automatizzando tutte le procedure relative ai dati anagrafici.

Con ANPR le amministrazioni potranno dialogare in maniera efficiente tra di loro avendo una fonte unica e certa per i dati dei cittadini».

La data della passaggio è fissata nel prossimo mercoledì 14 novembre. Per quanto riguarda l’ufficio Anagrafe - in Piazza del Popolo, 34, al piano terra - sarà chiuso per tutta la mattinata di mercoledì 14 per le operazioni di attivazione. Attività regolare nella stessa giornata invece per l’URP.

Mentre nel giorno successivo all’operazione di subentro, giovedì 15 novembre 2018, si prevedono alcuni rallentamenti nei servizi.

Sarà posticipata di due ore l'apertura del servizio al pubblico che quindi sarà attivo dalle ore 10,30.

Gli sportelli URP (servizio anagrafico), anagrafe e stato civile inoltre subiranno qualche disservizio e probabili interruzioni dovuti al nuovo sistema informatico.

Si avvisano quindi i cittadini che ci saranno disagi e code sia agli sportelli URP che negli uffici dei servizi demografici (anagrafe e stato civile). Dai giorni successi tutto tornerà alla normalità.

COSA È ANPR - ANPR è un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche, e diventa un punto di riferimento unico per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.

Anche oggi però ANPR consente ai cittadini di ottenere vantaggi immediati quali la richiesta di certificati anagrafici in tutti i comuni, cambio di residenza più semplice ed immediato ed a breve la possibilità di ottenere certificati da un portale unico.

COSA CAMBIA - Grazie a questa unica anagrafe nazionale, i cittadini potranno ottenere certificati anagrafici recandosi in qualsiasi Comune italiano già presente in ANPR e non più esclusivamente in quello di residenza. Le procedure anagrafiche di cambio di residenza saranno molto più veloci e snelle, contribuendo a un risparmio di tempo sia per i cittadini che per gli operatori allo sportello.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

