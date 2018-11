Il Comune di Quarrata ha un nuovo sito istituzionale

E’ online da ieri pomeriggio, lunedì 5 novembre, il nuovo sito istituzionale del Comune di Quarrata, che mantiene lo stesso indirizzo web (www.comunequarrata.it), ma offre una veste grafica completamente nuova.

La modifica al portale istituzionale è stata decisa dall’Amministrazione comunale al fine di rendere più accessibile il sito sia da computer che da smartphone, per uniformarlo alle indicazioni ministeriali per i portali delle pubbliche amministrazioni, e per valorizzare maggiormente la parte relativa alla promozione culturale e turistica del territorio.

Il nuovo sito del Comune di Quarrata è stato realizzato seguendo le linee guida A.G.I.D., ovvero le indicazioni rivolte a tutte le pubbliche amministrazioni dall’Agenzia per l’Italia digitale, insediata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La struttura del sito internet istituzionale adesso è infatti simile a quella dei principali portali pubblici, a partire dai Ministeri.

Inoltre il sito è oggi “responsive”, ossia facilmente consultabile anche da smartphone e tablet perché adatta la propria struttura grafica anche a questi supporti.

Alla nuova home page è stata aggiunta inoltre una nuova parte dedicata alla promozione turistica e culturale del territorio; in particolare, sono state messe in evidenza, con una soluzione grafica di immediato richiamo, l’area dedicata alla Villa Medicea La Magia e un’altra area dedicata a “Quarrata e il suo territorio”.

Come nel vecchio sito, la struttura della home page mette in evidenza cinque canali principali (Il Comune, Aree Tematiche, La Città, Il Comune Informa, Servizi Online), tutti i social network del Comune (Facebook, Twitter, Instagram e You Tube), il servizio di informazione “Quarrata Whatsapp” ed il sistema di avviso telefonico Alert System.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Quarrata