Concorso #whitetruffleinphoto, gli scatti delle pepite migliori saranno premiati

Il Comune di San Miniato e la Fondazione San Miniato Promozione hanno deciso di valorizzare le tantissime foto che ogni anno vengono scattate nelle giornate della Mostra Mercato Nazionale del tartufo bianco di San Miniato. Per la 48esima edizione che prenderà il via sabato 10 novembre, arriva un contest fotografico dal titolo #whitetruffleinphoto, un concorso libero, dedicato a sua maestà il tartufo bianco di San Miniato. Nei tre weekend della Mostra (10-11, 17-18, 24-25 novembre) ciascun visitatore, appassionato, turista oppure cittadino che sarà a San Miniato, può inviare – in alta risoluzione - gli scatti più belli all’indirizzo ufficiostampa@comune.san-miniato.pi.it, indicando il nome dell’autore e il titolo della foto. Una giuria composta da due fotografi professionisti, Francesco Sgherri e Sandra Mascagni, insieme all'assessore alla comunicazione David Spalletti, sceglierà le due foto vincitrici per ciascun weekend e gli autori saranno premiati con una cerimonia in Palazzo Comunale prevista per sabato 1 dicembre.

“Dopo il grande successo riscosso dal contest organizzato dal Comune che si concluderà il 24 novembre con la presentazione del calendario 2019 realizzato con gli scatti dei cittadini, abbiamo pensato di riprovarci con un concorso stavolta tutto dedicato al tartufo – spiega il sindaco di San Miniato Vittorio Gabbanini -. Nelle scorse edizioni ci siamo accorti che in molti postavano foto della Mostra e le condividevano sui social, così abbiamo pensato di creare un concorso dove una giuria di esperti è chiamata a valutare gli scatti, quelli ritenuti più belli saranno selezionati e premiati con una cerimonia in Palazzo Comunale – e conclude -. Ci sembrava un'ottima occasione per promuovere il nostro territorio e coinvolgere visitatori e appassionati che ogni anno sono sempre più numerosi”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

Tutte le notizie di San Miniato