Il consigliere Palazzo chiede cartelli stradali che indichino Certaldo

"Nelle scorse ore ho inviato una richiesta, indirizzata ai Dirigenti e tecnici degli Enti gestori della Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI e delle strade provinciali e regionali che portano a Certaldo, per mezzo della quale ho voluto sollecitare gli addetti ai lavori affinchè vengano installati segnali stradali verticali, indicanti la direzione per Certaldo, là dove risultano mancanti.

In particolar modo, lungo la FI-PI-LI, si evidenzia l'assenza di segnali itinerario-turistici per Certaldo sia allo svincolo Empoli, in entrambe le direzioni, sia allo svincolo Empoli Ovest. Non solo, le indicazioni per il paese del Boccaccio mancano anche lungo il nuovo tratto della SR429 che porta da Empoli a Brusciana, il che pare incredibile, se consideriamo che uscendo dalla FI-PI-LI ci sono le indicazioni, in ordine, per Castelfiorentino, Poggibonsi e Siena, saltando perciò proprio uno dei Comuni più importanti dell'Empolese Valdelsa.

Lo stesso accade anche lungo la SP62 di Camporbiano e la SP4 Volterrana, che arrivano a Gambassi e Castelfiorentino, ma dalle quali si può giungere proprio a Certaldo.

Mi chiedo, dunque, cosa sia stato fatto in questi anni per ovviare a questa semplice ed elementare mancanza. Proprio perchè Certaldo svolge un ruolo da protagonista, per quanto riguarda il movimento turistico nel territorio, credo sia opportuno che si intervenga quanto prima, così da poter far conoscere il nostro Borgo medievale ad un pubblico sempre maggiore di potenziali visitatori, stranieri e non solo.

Mi auguro che la mia richiesta venga accolta e la porterò anche nella prossima seduta di Commissione Viabilità, facendone scaturire, chissà, un documento condiviso fra le varie forze politiche, che possa rafforzare quanto da me presentato."

