Einstein a Flatlandia: incontro con Giancarlo Cella per 'I Giovedì della Cittadella'

"Einstein a Flatlandia" è il titolo della conferenza che Giancarlo Cella terrà giovedì 8 novembre alle 21 al Museo degli Strumenti di Fisica della Cittadella Galileiana (Via Bonanno Pisano, 2, Pisa). Il professore Cella dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - sezione di Pisa accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta dello spazio-tempo curvo, dei buchi neri e delle onde gravitazionali. Punto di partenza il romanzo Flatlandia: racconto fantastico a più dimensioni scritto nel 1884 dall’inglese Edwin Abbott in cui si narra di un mondo bidimensionale, spassosa parodia della società vittoriana.

L'incontro, a ingresso gratuito e organizzato in collaborazione l’associazione culturale La Nuova Limonaia e la Ludoteca Scientifica, fa parte del ciclo “I giovedì della Cittadella Galileiana”, cinque appuntamenti di giovedì dall’11 ottobre al 15 novembre che hanno come filo conduttore l’intersezione e lo scambio tra saperi.

