Fashion 4.0., incontro sulle tecnologie digitali per il settore moda

L'industria italiana della moda è un comparto produttivo di enorme importanza per l'economia; per evitare errori e difetti di produzione, è necessario un controllo qualità tecnologicamente avanzato e all'avanguardia, dovendo, le aziende del settore, sempre più affacciarsi a tecnologie e servizi dell'industria 4.0 per poter rispondere adeguatamente alle esigenze in evoluzione dei clienti più esperti nel digitale. Se ne parlerà approfonditamente giovedì 15 novembre alle 9:00, al seminario "Fashion 4.0. Tecnologie digitali per il settore della Moda: prospettive e sviluppi" organizzato nell'Auditorium della Camera di Commercio (Piazza Mentana 1, Firenze) dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Firenze in collaborazione con Regione Toscana e Unioncamere Toscana.

Introdurranno l'evento il Dott. Albino Caporale (Regione Toscana), il Prof. Rinaldo Rinaldi (Università di Firenze) e il Prof. Marcello Braglia (Università di Pisa) che affronteranno gli aspetti logistico-produttivi dell'Industria 4.0 a supporto del settore moda; si passerà quindi all'esame di case studies / best practices attraverso interventi diretti di aziende del territorio, che mostreranno risultati e migliorie dell'applicazione pratica delle tecnologie 4.0.

Al termine del seminario, tramite focus group dedicati, le aziende testimonial saranno a disposizione dei partecipanti per uno scambio di opinioni, suggerimenti e informazioni in ambito Fashion 4.0.

Programma

ore 9:00 Accredito partecipanti



ore 9:30 Introduzione:

Politiche Regionali per Industria 4.0 a supporto delle filiere industriali

Dott. Albino Caporale (Regione Toscana)



ICT for Fashion 4.0: prospettive e sviluppi

Prof. Rinaldo Rinaldi (Università di Firenze)



Aspetti logistico-produttivi di industria 4.0:Reference Architecture Model for I4.0

Prof. Marcello Braglia (Università di Pisa)



ore 10:30 Best practices / case studies

Lean 4.0: aspetti di miglioramento dei processi logistico-produttivi a supporto dell'implementazione di I4.0 nel Fashion

Ing. Ilaria Campana (Consorzio Quinn)



L'Intelligenza Artificiale applicata ad un calzaturificio: una migliore efficienza organizzativa

Dott. Riccardo Villani (Metodo-In)



4ZeroPlatform: soluzione plug-and-play per la visibilità dei processi nella filiera del Fashion

Ing. Daniele Mazzei (TOI srl)



La digitalizzazione nella pelletteria

Daniele Orlandi (Del Vecchia Group)



Rifò - The circular cashmere brand

Niccolò Cipriani (Founder Rifò srl)



Digitalizzare l’impresa moda: persone e processi fra formazione e tecnologia

Franco Baccani (B&G srl)

Fonte: Ufficio stampa

