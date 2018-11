Empoli, è ufficiale: Giuseppe Iachini sostituisce Aurelio Andreazzoli

Per Giuseppe Iachini Empoli è ormai una destinazione ufficiale. Il tecnico marchigiano prende il posto di Aurelio Andreazzoli sulla panchina degli azzurri. Il coach massese è stato esonerato ieri, lunedì 5 novembre, giorno in cui ha festeggiato in modo amaro il suo sessantacinquesimo compleanno. L'addio di 'Nonno Aurelio' ha causato lo sgomento dei tifosi sui social, per molti è stata una decisione avventata e un fulmine a ciel sereno.

Iachini, però, ha già preso il suo posto a Empoli, come si legge sul sito della squadra azzurra. "L'Empoli Fc comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Giuseppe Iachini" è scritto sul profilo Twitter, con tanto di foto del tecnico col suo inseparabile cappellino.

Nato a Ascoli Piceno nel 1964, Iachini ha giocato in Serie A come centrocampista prima di intraprendere la carriera da allenatore. Ha già avuto a che fare con la Toscana e, curiosamente, con due storiche rivali dell'Empoli: ha giocato dal 1989 al 1994 nella Fiorentina e ha allenato nel 2012-13 il Siena, retrocedendo alla fine di una annata complicata per le vicende societarie e di Mps.

Il suo stile di gioco è, sulla carta, differente da quello di Andreazzoli, ma anche Iachini ha saputo in passato sfruttare il 4-3-1-2 o il modulo con due trequartisti, come fatto dal suo predecessore azzurro. In attesa di capire se la difesa sarà a tre o a quattro e soprattutto di smentire qualche tifoso un po' scettico, Iachini dirigerà il suo primo allenamento già da oggi. Domenica arriva l'Udinese - ex squadra di Iachini, peraltro - e non si può più sbagliare.

