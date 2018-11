Gruppo Cft, in Regione il tavolo di monitoraggio sulla riorganizzazione

Un tavolo con Regione, azienda, sindacati monitorerà il processo di riorganizzazione e rilancio della Cft, cooperativa del settore logistica che opera in Toscana e in altre regioni d'Italia (circa 2500 i soci dipendenti, intorno alle 2mila unità l'indotto).

Il consigliere per il lavoro del presidente Enrico Rossi, Gianfranco Simoncini, ha accolto la richiesta avanzata delle numerose sigle sindacali presenti oggi all'incontro – sono diversi, infatti, i contratti applicati ai lavoratori -, confermando l'impegno della Regione a sostenere il rilancio di una realtà produttiva di grande importanza, anche a livello nazionale.

Una nuova riunione del tavolo di monitoraggio è già stata convocata per venerdì 16 novembre. In quell'occasione il gruppo dirigente della Cft presenterà i lineamenti di un nuovo piano industriale di sviluppo della cooperativa e verranno approfondite le modalità di utilizzazione, per il personale amministrativo, del Fondo di integrazione salariale

Fonte: Giunta Regionale

