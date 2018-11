Lavori non pagati all'auto, denunciato il meccanico per essersi tenuto il mezzo

A Terranuova Bracciolini un meccanico italiano di 52 anni è stato denunciato perché, non avendo ricevuto il pagamento per alcuni lavori di manutenzione effettuati su un’autovettura, aveva deciso che il modo migliore per farsi giustizia sarebbe stato quello di trattenere per sé l’auto e i relativi documenti di circolazione. Il proprietario dell’auto si è rivolto ai carabinieri che, dopo aver accertato i fatti, hanno denunciato il meccanico per il reato di appropriazione indebita.

