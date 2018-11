Marco Cordone, segretario Lega Empolese Valdelsa, con i suoi collaboratori incontrerà i cittadini domani 7 novembre dalle 8 alle 12,30 a Fucecchio, all'ingresso del mercato settimanale in piazza XX settembre lato bar Giuliano, e giovedi 8 novembre dalle 9 alle 13 a Empoli, all'ingresso del mercato settimanale in via Bisarnella.

Fonte: Lega Empolese Valdelsa

Tutte le notizie di Empoli