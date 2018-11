Mozione urgente su licenziamenti Farmigea, Nardini (Pd) prima firmataria

Nardini (Pd): “L’azienda Farmigea, con sede a Ospedaletto, ha annunciato il licenziamento collettivo di 61 lavoratori, di cui 11 interni alla sede di Pisa. Stando a quanto riferito dalle rappresentanze dei lavoratori le ragioni non sarebbero legate a una crisi aziendale, ma alla volontà di esternalizzare il servizio commerciale. Tale decisione contrasta con recenti dichiarazioni dell’azienda a proposito di grandi investimenti previsti e di volontà espansive a livello globale. Si tratta di 61 professionisti e di altrettante famiglie e di un annuncio che getta un’ombra sul futuro degli altri lavoratori dell’azienda. Voglio esprimere tutta la vicinanza a chi oggi vede a rischio il proprio posto di lavoro e dichiarare il pieno sostegno alle iniziative in corso e future dei sindacati. Ciò non basta: la politica deve essere in prima linea nella difesa del lavoro ed è per questo che oggi ho presentato una mozione urgente in Consiglio Regionale , sottoscritta anche dai colleghi del PD Anselmi e Pieroni e dalla capogruppo di MdP Serena Spinelli, affinché si attivi un tavolo regionale di crisi aziendale, qualora richiesto dai sindacati, che coinvolga le rappresentanze dei lavoratori e la Farmigea stessa, così da comprenderne le reali motivazioni e intenzioni e operare insieme al fine di tutelare i livelli occupazionali"