Via libera al bilancio 2017 del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli

Parere favorevole a maggioranza, nella commissione presieduta da Stefano Baccelli (Pd), alla proposta di deliberazione sull’approvazione del bilancio di esercizio 2017 dell’Ente parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Hanno espresso parere contrario FdI e Lega, si è astenuto Sì-Toscana a Sinistra. “C’è un risparmio importante sulle spese – ha commentato Baccelli –, con un utile da re-investire in progetti e attività”.

Il bilancio si chiude con un utile di oltre un milione e 300mila euro, in aumento considerevole rispetto all’esercizio precedente, che ammontava a 227mila euro, anche per effetto dei passaggi che hanno interessato l’ente ancora nel 2017. Il valore della produzione, pari a 5.089.059 euro, registra un leggero aumento: nel dettaglio, diminuiscono i ricavi delle vendite e delle prestazioni (per la diminuzione dei ricavi della vendita di legname), aumentano i contributi in conto esercizio della Regione (pari a 1.466.939 euro, erano 1.106.676 euro) mentre diminuiscono quelli in conto di esercizio da altri enti pubblici (si azzerano i contributi delle Province di Pisa e Lucca), che si assestano su 684mila e 943 euro.

In forte diminuzione i costi della produzione, che ammontano a 3milioni e 680mila 730 euro mentre nell’esercizio precedente erano a oltre 4milioni e mezzo di euro. Tra le voci in dettaglio la diminuzione dei costi per acquisti di servizi (erano a oltre 949mila euro, si assestano a poco oltre 700mila) e la leggera diminuzione anche per il costo del personale, che si attesta su 1milione e 615mila euro.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

