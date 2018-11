Rifiuti, Pd Cascina: "Servizio porta a porta in peggioramento"

Un’amministrazione incapace di gestire il servizio di raccolta dei rifiuti. A Cascina la raccolta porta a porta sta evidenziando, giorno dopo giorno, l’inefficacia dell’azione di sindaca e giunta in un servizio centrale tra quelli assegnati ai comuni. Il gruppo consiliare del Partito democratico ha presentato un’interrogazione per avere un quadro preciso sul peggioramento di un servizio che riguarda tutti i cittadini e le imprese del Comune. Un peggioramento che deriva dall'incapacità di confronto coi residenti e dall'aver elaborato un regolamento valido solo sulla carta.

Già ad aprile, prima dell’introduzione dei cambiamenti al sistema di raccolta differenziata, il Partito democratico ha fatto presente a prima cittadina e assessori come a Cascina fossero diffusi gli abbandoni di rifiuti presso le campane del vetro e lungo le strade di campagna. In consiglio comunale l’assessore all'ambiente Luciano Del Seppia ha alzato le mani, informandoci che il Comune non disponeva di mezzi appropriati per contrastare l’abbandono dei rifiuti e che l’amministrazione paga 70mila euro all'anno per la pulizia delle aree esposte ad abbandono di rifiuti. Una somma pagata da tutti i cittadini cascinesi. In queste ultime settimane l’introduzione della nuova raccolta differenziata ha portato a una crescita degli abbandoni di rifiuti segnalati dai cittadini e specialmente di rifiuti indifferenziati non ritirati il venerdì perché al di fuori dei contenitori. I sacchetti sono visibili ormai in ogni angolo del comune.

Un disservizio che paghiamo tutti e che è prodotto anche dalla confusione nelle indicazioni. Nei mesi scorsi Stefano Ambrosini, incaricato dal Comune di Cascina del progetto di cambiamento del sistema di raccolta, ha affermato che i rifiuti abbandonati e non ritirati, perché al di fuori dei contenitori, sarebbero stati oggetto di verifica da parte di personale dell’ufficio ambiente e della ditta operante il ritiro per identificarne il proprietario e successivamente ritirati. In consiglio comunale l’assessore Del Seppia auspicava invece un controllo e un richiamo verbale al cittadino, in quanto (secondo il suo parere) le sanzioni potrebbero provocare un effetto contrario e comunque risulterebbe difficile identificare i proprietari dell’abbandono dall'apertura del sacchetto. Sempre a far crescere la confusione, nelle riunioni informative Ambrosini ha illustrato modifiche al conferimento dei rifiuti, con variazioni rispetto al programma del porta a porta distribuito da Geofor e a quanto riportato sulla App Municipium. Difformità ancora presenti.