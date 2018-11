Vaccino antinfluenzale, passa di poco il No nel sondaggio di gonews.it

Influenza, ti vaccinerai?

La scorsa settimana gonews.it aveva avviato il sondaggio sul tema vaccini antinfluenzali, per chi non è sottoposto ad obbligo (anziani, categorie a rischio, operatori della sanità e donatori di sangue). Il risultato è stato per buona parte della settimana 'equilibrato' e alla chiusura pochi sono stati i voti di scarto a favorire una scelta piuttosto che l'altra. Ha vinto il No con il 52,08%, di conseguenza per il Sì sono state espresse preferenze per il 47,92%. Da ieri è presente un nuovo sondaggio, al quale potete contribuire cliccando fino a lunedì prossimo alle 13.

