Teatro Pacini, stagione 2018-19 presentata in Consiglio regionale: "Fucecchio città di cultura"

Otto spettacoli di prosa per la rassegna “Sipario Blu”, la quinta edizione fra tradizione e innovazione che si tiene al Pacini di Fucecchio dall’8 novembre al 13 aprile e che è stata presentata questa mattina a palazzo del Pegaso.

“Una struttura teatrale - ha detto il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani - che è diventata un punto di riferimento per tutto il Valdarno inferiore e per tutta la Toscana”. Giani si è soffermato sull’ultimo appuntamento, L’Eccidio in scena il 13 aprile, “una rappresentazione estremamente struggente e coinvolgente sulla strage nazifascista del padule di Fucecchio che coinvolse oltre 150 persone”. “E’ importante - ha concluso il presidente - che Fucecchio città di cultura e centro della Via Francigena, sappia dare una spinta e un impulso al teatro in Toscana”.

Il direttore artistico del teatro Enrico Falaschi ha parlato della varietà del programma. “Una stagione ricca - ha detto - che si apre giovedì 8 novembre con l’anteprima regionale del Donchisci@tte di Benvenuti e Fresi e poi vedrà alternarsi spettacoli comici e leggeri, musicali con il gospel dagli Stati Uniti e alcuni di impegno civile come Lampedusa sui migranti”, sul palco l’11 gennaio. Tra gli appuntamenti anche il Trio Trioche con Troppe arie in scena il 2 dicembre, le United Voices con Toscana Gospel festival il 27 dicembre, il teatro popolare d’arte con Falstaff il 1 febbraio, Emilio Solfrizzi con Roger il 23 febbraio e Francesca Reggiani con Donne d’origine controllata il 23 marzo.

“Queste stagioni teatrali - ha continuato il consigliere regionale Enrico Sostegni - hanno assunto un livello qualitativo di spettacoli notevole, si tratta di un’offerta che ha un carattere non solo locale, ma sicuramente regionale. Da sottolineare la varietà delle rappresentazioni e la capacità di creare occasioni anche per le giovani generazioni”.

“Ci sono molte aspettative per questa edizione – ha concluso il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli –. Anche nei piccoli paesi, e Fucecchio tanto piccolo non è, la cultura deve avere un peso importante. Da quando esiste il nuovo cinema teatro Pacini abbiamo fatto tantissimo. Siamo arrivati a oltre 20mila presenze, c’è voglia di partecipare ad eventi culturali”.

