Trovato con l'hashish danneggia auto e cancello della caserma carabinieri: arrestato

Proseguono nella settimana i servizi straordinari di controllo del territorio svolti dai carabinieri della compagnia di Pisa, con rinforzi del 6° Battaglione “Toscana” per contrastare i fenomeni di degrado urbano e lo spaccio delle sostanze stupefacenti nell’ambito del centro storico e della zona della stazione ferroviaria di Pisa.

Nel pomeriggio di ieri 5 novembre:

- nei pressi di Piazza della Stazione, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento un tunisino pregiudicato, in forte stato di agitazione, che alla vista dei militari aveva cercato di sottrarsi al controllo. Lo stesso, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish e segnalato alla Prefettura. Lo stesso durante le operazioni di controllo ha danneggiato un’autovettura parcheggiata e condotto in caserma ha ulteriormente danneggiato il cancello d‘ingresso.

Sono state inoltre deferite a piede libero all’Autorità Giudiziaria altre dieci persone:

- un diciannovenne, senegalese, pregiudicato, controllato in via Quarantola e trovato in possesso di n. 11 involucri, contenenti grammi 24,243 di “hashish”;

- un diciannovenne, tunisino, incensurato, sorpreso mentre tentava un furto all’interno di un’autovettura in via Paparelli;

- un cinquantenne, filippino, pregiudicato, controllato nei pressi della “galleria Geraci” per aver occupato abusivamente un garage;

- un quarantasettenne, italiano, pregiudicato, trovato in possesso di un coltello a serramanico;

- un ventiseienne, rumeno, pregiudicato, trovato in possesso di un coltello a serramanico;

- un quarantaduenne, polacco, pregiudicato e una quarantaquattrenne, polacca, pregiudicata, trovati in possesso di rulline metriche, strisce di nastro adesivo ed un coltello a serramanico;

- un trentottenne, marocchino, pregiudicato, controllato in Piazza Vittorio Emanuele II, trovato in possesso di un taglierino e di una pinza, senza giustificato motivo. Lo stesso non ha ottemperato ai termini imposti dal decreto di espulsione a lui notificato;

- un cinquantasettenne, italiano, pregiudicato, deferito per inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Pisa;

- un ventottenne, italiano, incensurato, alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica.

