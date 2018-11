Use, il punto sulle giovanili nel weekend

Sono stati giorni intensi, gli ultimi, per il nostro vivaio. Iniziamo dai campionato di Eccellenza nei quali, ferma l’Under 15, è scesa due volte in campo l’Under 16. Dalla squadra di coach Corbinelli arrivano ancora buone notizie visto che ha battuto sia la Pl Livorno in casa nel turno di giovedì scorso, sia Prato in trasferta domenica. Tutto facile anche per la formazione Silver che, nella trasferta sul campo del Cus Firenze, ha vinto agevolmente per 31-51. Partita sempre in controllo per i ragazzi di Cappa con strappo decisivo nel terzo quarto con un parziale di 10-23. Tutto bene anche per l’Under 18 Gold che ha superato Jokers Basket per 78-72. Passando all’Under 15 Silver, ancora disco rosso. Per i ragazzi di Ferradini e Freschi sconfitta con Impruneta per 28-56. Il Biancorosso resta in gara fino a metà del terzo quarto (sotto di 4), poi la differenza fisica scava il solco ed i troppi errori sia in difesa che in attacco fanno il resto. E siamo all’Under 14 Gold di Lorenzo Del Meglio che ha vinto agevolmente con Monsummano per 91-30. Avendo saltato la gara di esordio per lo spostamento della partita, è stata quindi la prima gara ufficiale di questa stagione. Chiudiamo il settore maschile con i tre impegni delle formazioni Under 13. Doppia vittoria per la squadra rossa (a Firenze con Sancat ed in casa con la Cerretese) e di quella Pool Use sul campo della Folgore Fucecchio.

E siamo al vivaio Use Scotti Rosa. Vince in casa l’Under 18 di coach Landini contro Livorno (56-40 il finale) e fa lo stesso l’Under 16. Per le ragazze si Mario Ferradini, anche la quarta partita, giocata in casa contro la capolista P.F.F. Firenze (ancora imbattuta come le nostre ragazze), viene archiviata con un perentorio 63-47. Partita mai in discussione: 9-9 il primo quarto, 27-15 il secondo, 45-30 il terzo. E siamo alle Under 14 di Daniela Chiari ed Alice Dallarmi che hanno perso 67-37 P.F. Firenze - USE Scotti Rosa 67-37sul campo della P.F. Firenze. A Coverciano, il risultato non è mai stato in discussione, con le fiorentine che, piano piano, hanno costruito il loro vantaggio. Le giovani biancorosse, però, hanno messo in mostra una grinta e una determinazione che fanno ben sperare per i prossimi impegni.

Fonte: Use Basket Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Basket