Violenza sulle donne, fiaccolata a Grosseto

Erano quasi in mille a sfilare per le vie di Grosseto, in occasione della fiaccolata per dire no alla violenza contro le donne. Nel centro storico e sulle Mura cittadine si sono riversati in molti per ricordare la donna di 51 anni aggredita e quasi violentata da uno straniero il primo novembre a Grosseto. La fiaccolata è nata da un passaparola su Facebook, che si è diffuso ed è cresciuto in modo del tutto spontaneo. 'Siamo con te', c'era scritto nello striscione che ha aperto il corteo che si è snodato per le vie del centro. L'uomo accusato dell'aggressione è stato arrestato.

Tutte le notizie di Grosseto