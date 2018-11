Al via la XV edizione Master 'L’approccio cognitivo comportamentale ai disturbi dell’età evolutiva'

L’interesse per le problematiche psicologiche dell’infanzia e dell’adolescenza sta rapidamente aumentando; il lavoro in ambito evolutivo per i clinici, neuropsichiatri infantili e/o psicologi che siano, implica spesso un impegno notevole e l’acquisizione di tecniche e procedure specifiche.

All’interno dell’approccio cognitivo comportamentale sono state sviluppate metodiche efficaci per affrontare il disagio e le sindromi psicopatologiche dell’età evolutiva attraverso la consulenza psicologica.

Il Master si propone di offrire un ventaglio esaustivo di tali sindromi, delle modalità di assessment e delle strategie d’intervento, secondo l’approccio cognitivo comportamentale alla consulenza psicologica

Firenze - Polo Didattico Donatello - Piazzale Donatello, 20

Gennaio - Novembre 2019

46 crediti ECM per medici (NPI) e psicologi

